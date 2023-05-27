У кого День ангела 28 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 28 травня, у 2023 році відзначають День Києва, Всеукраїнський день краєзнавства, День менструальної гігієни, Міжнародний день здоров’я жінок, День хіміка, День брюнеток, День гамбургера у США. Окрім того, цього дня носії трьох імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 28 травня

Дмитро, — це популярне на сьогодні ім’я прийшло з Стародавньої Греції і буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі". 28 травня церквою шанується царевич Димитрій Угличський та Московський.

Ігнат, — це латинське ім’я, яке за основною версією походить від слова "ігніс" (вогонь), але також може брати початок і від слова "ігнатус" (невідомий). 28 травня вшановується святий Ігнатій Псковський, Спасо-Єлеазаравський.

Жіночі іменини 28 травня

Анастасія, — це популярне ім’я має грецьке походження і може бути перекладено як "воскресіння", "відродження", "повернення до життя". 28 травня вшановується свята мучениця Анастасія Латрійська.

Як відомо, у різні дні церква вшановує певних святих і мучеників, — у ті ж дні святкують свої Дні ангела люди, які носять схожі з ними імена та народилися незадовго до дня пам’яті. Прийнято вважати, що святі є покровителями свох тезок і оберігають їх від бід протягом життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на які дні в Україні перенесли святкування головних церковних свят.