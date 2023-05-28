Один чудо-раствор мгновенно справится с вредителями на участке: как просто отпугнуть тлю

Тля может нанести вред урожаю, но от нее легко избавиться

Дачники тратят на содержание участка силы, время и средства. Однако урожаю может прийти конец из-за вредителей. Один из распространенных – тля, но с ней можно справиться с помощью народных методов.

Против тли отлично работает самодельный раствор. Подробнее рассказывает издание "Земляк".

Чтобы избавиться от тли на дачном участке, приготовьте мыльный раствор. Для этого понадобится брусок хозяйственного мыла и вода. Для начала натрите на терке мыло. После растворите полученную мыльную стружку (около 100 г) в 10 л воды. По желанию опытные дачники добавляют древесную золу, одного стакана вполне достаточно. Смесь, которая получилась, должна настояться в течение суток.

Как опрыскивать растения от тли? Залейте мыльный раствор в пульверизатор и нанесите на растительность, которые повредил вредитель. Манипуляцию необходимо повторить спустя неделю.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других методах борьбы с тлей на огороде или в саду. Если вы не используете химию, а готовить растворы времени нет, то идеальное решение: высадить правильное растение-соседа на огороде. Одни популярные цветы, к примеру, чудесно защищают от вредителя грядки с перцами.