Один диво-розчин миттєво впорається зі шкідниками на ділянці: як просто відлякати попелицю

Попелиця може завдати шкоди врожаю, але її легко позбутися

Дачники витрачають на утримання ділянки сили, час і кошти. Однак урожаю може прийти кінець через шкідників. Один із поширених – попелиця, але з нею можна впоратися за допомогою народних методів.

Проти попелиці добре працює саморобний розчин. Докладніше розповідає видання "Земляк".

Щоб позбавитися попелиці на дачній ділянці, приготуйте мильний розчин. Для цього знадобиться брусок господарського мила та вода. Для початку натріть на тертці мило. Після цього розчиніть отриману мильну стружку (близько 100 г) в 10 л води. За бажанням досвідчені дачники додають деревну золу, однієї склянки цілком достатньо. Суміш, що вийшла, має настоюватися протягом доби.

Як обприскувати рослини від попелиці? Залийте мильний розчин у пульверизатор і нанесіть на рослинність, яку пошкодив шкідник. Маніпуляцію необхідно повторити за тиждень.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші методи боротьби з попелицею на городі або в саду. Якщо ви не використовуєте хімію, а готувати розчини часу немає, то ідеальне рішення: висадити правильну рослину-сусіда на городі. Одні найпопулярніші квіти, наприклад, чудово захищають від шкідника грядки з перцями.