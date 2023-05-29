Что девушкам нельзя делать на Федора Житника 29 мая, чтобы не разбежались женихи

Кроме того, в этот день не стоит носить красную одежду и есть ложками

В понедельник, 29 мая, православная церковь за церковным календарем почитает память святого Феодора Освященного, известного в народе как Федор Житник.

Любую работу в поле начинали с молитвы к святому Феодору, который считается покровителем хлебного зерна. Этот день в старину был завершающим для посева разных хлебных злаков. Сеяли 29 мая пшеницу, рожь, овес и ячмень.

Наши предки готовились к свадьбам с уверенностью, что настал наиболее благоприятный момент. По народным преданиям, если начать подготовку в этот особый день, то молодоженам суждено будет жить в счастье и гармонии.

Что нельзя делать 29 мая

Убираться в доме, если в огороде не завершена работа — урожай окажется бедным.

Пользоваться ложками — горе и беда поселятся в доме.

Незамужним девушкам и женщинам заплетать косы — женихи разбегутся.

Носить одежду красного цвета — с замужеством возникнут проблемы.

Мерить чужие обручальные кольца — в семье будут процветать ложь и обман.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.