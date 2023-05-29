Что девушкам нельзя делать на Федора Житника 29 мая, чтобы не разбежались женихи
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Кроме того, в этот день не стоит носить красную одежду и есть ложками
В понедельник, 29 мая, православная церковь за церковным календарем почитает память святого Феодора Освященного, известного в народе как Федор Житник.
Любую работу в поле начинали с молитвы к святому Феодору, который считается покровителем хлебного зерна. Этот день в старину был завершающим для посева разных хлебных злаков. Сеяли 29 мая пшеницу, рожь, овес и ячмень.
Наши предки готовились к свадьбам с уверенностью, что настал наиболее благоприятный момент. По народным преданиям, если начать подготовку в этот особый день, то молодоженам суждено будет жить в счастье и гармонии.
Что нельзя делать 29 мая
- Убираться в доме, если в огороде не завершена работа — урожай окажется бедным.
- Пользоваться ложками — горе и беда поселятся в доме.
- Незамужним девушкам и женщинам заплетать косы — женихи разбегутся.
- Носить одежду красного цвета — с замужеством возникнут проблемы.
- Мерить чужие обручальные кольца — в семье будут процветать ложь и обман.
Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.