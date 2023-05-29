Що дівчатам не можна робити на Федора Житника 29 травня, щоб не розбіглися женихи

Крім того, у цей день не варто носити червоний одяг та їсти ложками

У понеділок, 29 травня, православна церква за церковним календарем вшановує пам’ять святого Феодора Освяченого, відомого в народі як Федір Житник.

Будь-яку роботу в полі розпочинали з молитви до святого Феодора, який вважається покровителем хлібного зерна. Цей день у давнину був завершальним для посіву різних хлібних злаків. Сіяли 29 травня пшеницю, жито, овес та ячмінь.

Наші пращури готувалися до весілля з упевненістю, що настав найбільш сприятливий момент. За народними переказами, якщо розпочати підготовку цього особливого дня, то молодятам судилося жити у щастя та гармонії.

Що не можна робити 29 травня

Прибиратися в оселі, якщо на городі не завершено роботу — урожай буде бідним.

Користуватися ложками — горе та біда оселяться у хаті.

Незаміжнім дівчатам і жінкам заплітати коси — наречені розбіжуться.

Носити одяг червоного кольору — із заміжжям виникнуть проблеми.

Міряти чужі обручки — у сім’ї процвітатимуть брехня та обман.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.