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Що дівчатам не можна робити на Федора Житника 29 травня, щоб не розбіглися женихи

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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29 травня — останній термін, коли можна сіяти хлібні злаки
29 травня — останній термін, коли можна сіяти хлібні злаки. Фото pixabay.com

Крім того, у цей день не варто носити червоний одяг та їсти ложками

У понеділок, 29 травня, православна церква за церковним календарем вшановує пам’ять святого Феодора Освяченого, відомого в народі як Федір Житник.

Будь-яку роботу в полі розпочинали з молитви до святого Феодора, який вважається покровителем хлібного зерна. Цей день у давнину був завершальним для посіву різних хлібних злаків. Сіяли 29 травня пшеницю, жито, овес та ячмінь.

Наші пращури готувалися до весілля з упевненістю, що настав найбільш сприятливий момент. За народними переказами, якщо розпочати підготовку цього особливого дня, то молодятам судилося жити у щастя та гармонії.

Що не можна робити 29 травня

  • Прибиратися в оселі, якщо на городі не завершено роботу — урожай буде бідним.
  • Користуватися ложками — горе та біда оселяться у хаті.
  • Незаміжнім дівчатам і жінкам заплітати коси — наречені розбіжуться.
  • Носити одяг червоного кольору — із заміжжям виникнуть проблеми.
  • Міряти чужі обручки — у сім’ї процвітатимуть брехня та обман.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.

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