Звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз приехал в Киев: первые фото

С начала полномасштабного российского вторжения актер поддерживает Украину

Несмотря на то, что россияне атакуют Киев три дня подряд, исполнитель одной из главных ролей в сериале "Сверхъестественное", американский актер Миша Коллинз приехал в украинскую столицу, чтобы поддержать Украину и украинцев.

О приезде знаменитости сообщается на странице United24, амбассадором которой кстати является и Коллинз, в Facebook. Актер приехал вместе с известным украинским футболистом Андреем Шевченко и его старшим сыном Джорданом.

"Посмотрите, кто приехал! Да это же наш амбассадор Андрей Шевченко! И не сам, а со старшим сыном Джорданом. Подождите, кто это рядом? Да это кинозвезда, американский актер, исполнитель главной роли в сериале "Сверхъестественное" Миша Коллинз! Приветствуем всех в Киеве!" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в мае в Киев приехали актриса "Викингов" Кэтрин Винник, у которой есть украинские корни, и звезда сериала "Звездные войны: Асока" Иванна Сахно, которая кстати родилась в украинской столице.

Также "Телеграф" рассказывал, что после поездки в Украину Орландо Блум попал в смешную ситуацию. Пользователи вдоволь насмеялись над снимком актера с одеялом "Укрзализныци".