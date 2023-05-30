Зірка "Надприродного" Міша Коллінз приїхав до Києва: перші фото

З початку повномасштабного російського вторгнення актор підтримує Україну

Попри те, що росіяни атакують Київ три дні поспіль, виконавець однієї з головних ролей у серіалі "Надприродне", американський актор Міша Коллінз приїхав до української столиці, щоб підтримати Україну та українців.

Про приїзд знаменитості повідомляється на сторінці United24, амбасадором якої до речі є і Коллінз, у Facebook. Актор приїхав разом із відомим українським футболістом Андрієм Шевченком та його старшим сином Джорданом.

"Погляньте, хто приїхав! Та це ж наш амбассадор Андрій Шевченко! І не сам, а зі старшим сином Джорданом. Зачекайте, хто це поряд? Та це кінозірка, американський актор, виконавець головної ролі у серіалі "Надприродне" Міша Коллінз! Вітаємо всіх в Києві!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у травні до Києва приїхали актриса "Вікінгів" Кетрін Винник, яка має українське коріння, та зірка серіалу "Зоряні війни: Асока" Іванна Сахно, яка до речі народилася в українській столиці.

Також "Телеграф" розповідав, що після поїздки в Україну Орландо Блум потрапив у кумедну ситуацію. Користувачі вдосталь насміялися над знімком актора з ковдрою "Укрзалізниці".