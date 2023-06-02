Подкормите яблони этим удобрением в июне, и получите большие и сочные плоды: дешево и эффективно

Приготовить полезную подкормку очень просто

Все живое любит, когда за ним ухаживают, будь то животное или растение. При правильном уходе вы получите отличный результат своих усилий. К примеру, достойный уход за вашей яблоней принесет вам много вкусных и больших яблок.

Опытные садоводы советуют в начале июня подкормить яблони древесной золой, пишет портал prostoway. Зола — это отличная подкормка, богатая на калий и фосфор, которые необходимы деревьям для хорошего плодоношения. Фосфор нужен для вегетации яблони, а калий усиливает иммунитет растения. Как приготовить удобрение — далее.

Как приготовить удобрение из золы для яблонь

Возьмите 1 стакан древесной золы и растворите его в 10 литрах воды комнатной температуры. После этим раствором полейте деревья под корень.

Затем вам понадобится монокалий фосфат. Для одного дерева достаточно 40 г удобрения, которое нужно развести в 20 литрах воды. Этот раствор также нужно вылить под корень.

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