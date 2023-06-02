Підгодуйте яблуні цим добривом у червні, і отримайте великі та соковиті плоди: дешево та ефективно

Приготувати корисне підживлення дуже просто

Все живе любить, коли його доглядають, чи то тварина чи рослина. При правильному відході ви отримаєте відмінний результат своїх зусиль. Наприклад, гідний догляд за вашою яблунею принесе вам багато смачних та великих яблук.

Досвідчені садівники радять на початку червня підгодувати яблуні деревною золою, пише портал prostoway. Зола — це відмінне підживлення, багате на калій і фосфор, які необхідні деревам для хорошого плодоношення. Фосфор необхідний вегетації яблуні, а калій посилює імунітет рослини. Як приготувати добрива – далі.

Як приготувати добрива із золи для яблунь

Візьміть 1 склянку деревної золи і розчиніть її в 10 літрах води кімнатної температури. Після цього розчином полийте дерева під корінь.

Потім вам знадобиться монокалій фосфат. Для одного дерева достатньо 40 г добрива, яке потрібно розвести у 20 літрах води. Цей розчин також слід вилити під корінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, як може стати в пригоді досвідченим дачникам бананова шкірка. Натуральний інгредієнт стане відмінною основою для підживлення деяких культур, але важливо правильно обробити матеріал перед використанням.