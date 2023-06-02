Внучка Данилова выпустила новый клип: что известно о 16-летней девушке, любящей люкс (фото, видео)

Также девушка путешествует и берет интервью в украинских звезд

Секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Алексей Данилов, который каждый раз жестко проходится по оккупантам, не сильно афиширует подробности семейной жизни, однако трудно спрятать амбициозность его 16-летней внучки — Маши Даниловой.

Что известно о Маше Даниловой

31 мая молодая певица выпустила свой новый клип на украиноязычную песню "Кайф". В нем снялись известные актеры, к примеру, исполнитель роли Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов, Арам Арзуманян и Анастасия Цымбалару. За два дня (на момент публикации) видео собрало более 13 тысяч просмотров и много положительных отзывов, а сама исполнительница нашла время ответить "спасибо" на комментарии своих слушателей.

Известно, что Маша — участница многих музыкальных конкурсов. Девушка принимала участия в украинских талант-шоу, сейчас активно ведет свой YouTube-канал MASHA DANILOVA, где выпускает свои клипы, а также записывает интервью с украинскими звездами. За небольшую карьеру Данилова уже успела выпустить несколько песен. Из последних ее композиций – песни "Доля", "Лампочки".

К слову, 17 апреля девушка отпраздновала свой 16-й день рождения. Праздничные выходные Маша Данилова провела в Будапеште (Венгрия), чем и поделилась с поклонниками на своей страничке в Инстаграме. На девушку подписано около 15 тысяч фолловеров. Публикует и патриотические посты в поддержку украинцев.

Любит певица и люксовые вещи. В гардеробе Даниловой имеются несколько сумок именитых модных брендов. Одна из них — Louis Vuitton multi pochette. Также на фото можно увидеть сумочку от Prada Nylon.

Маша Данилова с сумочкой Louis Vuitton

В этот раз с аксессуаром Prada

Что постит Маша Данилова в Инстаграме

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская блогерша Рамина Эсхакзай попала в очень неприятную ситуацию на парковке в Киеве. На нее едва не с кулаками набросился пьяный мужчина.