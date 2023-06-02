Онучка Данілова випустила новий кліп: що відомо про 16-річну дівчину, яка любить люкс (фото, відео)

Також дівчина подорожує і бере інтерв’ю в українських зірок

Секретар РНБО (Рада національної безпеки та оборони) Олексій Данілов, який щоразу жорстко проходиться по окупантах, не сильно афішує подробиці сімейного життя, проте важко сховати амбітність його 16-річної онуки — Маші Данілової.

Що відомо про Машу Данілову

31 травня молода співачка випустила свій новий кліп на українську пісню "Кайф". У ньому знялися відомі актори, наприклад, виконавець ролі Лавріна в серіалі "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов, Арам Арзуманян та Анастасія Цимбалару. За два дні (на момент публікації) відео зібрало понад 13 тисяч переглядів та багато позитивних відгуків, а сама виконавиця знайшла час відповісти "дякую" на коментарі своїх слухачів.

Відомо, що Маша — учасниця багатьох музичних конкурсів. Дівчина брала участь в українських талант-шоу, зараз активно веде свій YouTube-канал MASHA DANILOVA, де випускає свої кліпи, а також записує інтерв’ю з українськими зірками. За невелику кар’єру Данілова вже встигла випустити кілька пісень. З останніх її композицій – пісні "Доля", "Лампочки".

До речі, 17 квітня дівчина відсвяткувала свій 16-й день народження. Святкові вихідні Маша Данілова провела у Будапешті (Угорщина), чим і поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Інстаграмі. На дівчину підписано близько 15 тисяч фоловерів. Публікує і патріотичні пости на підтримку українців.

Любить співачка і люксові речі. У гардеробі Данілової є кілька сумок відомих модних брендів. Одна з них – Louis Vuitton multi pochette. Також на фото можна побачити сумочку від Prada Nylon.

Маша Данілова із сумочкою Louis Vuitton

На цей раз з аксесуаром Prada

Що постить Маша Данілова в Інстаграмі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська блогерка Раміна Есхакзай потрапила у дуже неприємну ситуацію на парковці у Києві. На неї ледь не з кулаками накинувся п’яний чоловік.