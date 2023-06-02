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Онучка Данілова випустила новий кліп: що відомо про 16-річну дівчину, яка любить люкс (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Українська співачка Masha Danilova, вона ж Маша Данілова Новина оновлена 02 червня 2023, 18:29
Українська співачка Masha Danilova, вона ж Маша Данілова. Фото instagram.com/mashadanilova.official

Також дівчина подорожує і бере інтерв’ю в українських зірок

Секретар РНБО (Рада національної безпеки та оборони) Олексій Данілов, який щоразу жорстко проходиться по окупантах, не сильно афішує подробиці сімейного життя, проте важко сховати амбітність його 16-річної онуки — Маші Данілової.

Що відомо про Машу Данілову

31 травня молода співачка випустила свій новий кліп на українську пісню "Кайф". У ньому знялися відомі актори, наприклад, виконавець ролі Лавріна в серіалі "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов, Арам Арзуманян та Анастасія Цимбалару. За два дні (на момент публікації) відео зібрало понад 13 тисяч переглядів та багато позитивних відгуків, а сама виконавиця знайшла час відповісти "дякую" на коментарі своїх слухачів.

Відомо, що Маша — учасниця багатьох музичних конкурсів. Дівчина брала участь в українських талант-шоу, зараз активно веде свій YouTube-канал MASHA DANILOVA, де випускає свої кліпи, а також записує інтерв’ю з українськими зірками. За невелику кар’єру Данілова вже встигла випустити кілька пісень. З останніх її композицій – пісні "Доля", "Лампочки".

До речі, 17 квітня дівчина відсвяткувала свій 16-й день народження. Святкові вихідні Маша Данілова провела у Будапешті (Угорщина), чим і поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Інстаграмі. На дівчину підписано близько 15 тисяч фоловерів. Публікує і патріотичні пости на підтримку українців.

маша Данілова

Любить співачка і люксові речі. У гардеробі Данілової є кілька сумок відомих модних брендів. Одна з них – Louis Vuitton multi pochette. Також на фото можна побачити сумочку від Prada Nylon.

Маша Данілова із сумочкою Louis Vuitton
Маша Данілова із сумочкою Louis Vuitton
Маша Данілова із сумочкою Prada
На цей раз з аксесуаром Prada

Що постить Маша Данілова в Інстаграмі

маша Данілова
маша Данілова
маша Данілова
маша Данілова
маша Данілова
маша Данілова
маша Данілова
маша Данілова
маша Данілова

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська блогерка Раміна Есхакзай потрапила у дуже неприємну ситуацію на парковці у Києві. На неї ледь не з кулаками накинувся п’яний чоловік.

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