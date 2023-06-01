"У мене можуть тільки пос**ати": п’яний неадекват ледь не кинувся з кулаками на блогерку Раміну через парковку (фото, відео)

Машину блогерки забрав евакуатор під час повітряної тривоги

Відома українська блогерка Раміна Есхакзай, яка раніше повідомила про розлучення зі своїм коханим, потрапила у дуже неприємну ситуацію на паркуванні у Києві. Перше — вона порушила правила, а друге — на неї ледь не з кулаками накинувся п’яний чоловік.

Про інцидент розповіла сама Раміна, поділившись усіма подробицями на своїй сторінці в Інстаграм. Також блогерка додала фото та відео з місця події.

"Під час повітряної тривоги забирають мою машину, а це бухе чудо намагається самоствердитися. Гидко. Поки одні віддають життя, інші поводять себе в кращих традиціях "нових русскіх". — написала Раміна і показала відео, на якому п’яний власник Maserati намагався загрожувати їй.

П’яний чоловік, який представився Ігорем Князем, нецензурно висловлювався на адресу блогерки і загалом поводився зовсім неадекватно. Все через те, що його машину було заблоковано автомобілем Раміни, який евакуювали через неправильне паркування. На відео виразно видно обличчя чоловіка та його автомобіль.

"Ви правила знаєте, як правильно машину ставити? Слухай, рот закрий, бухаючи ти. У мене можуть тільки пос**ати, зрозуміла? Ти можеш у мене пос**ати. Будеш…" — кричав чоловік, після чого сів у машину і поїхав.

Раміна справді порушила правила паркування, за що сплатила штраф і повністю визнала свою провину. Однак вона уточнила, що все відбувалося під час повітряної тривоги, тому перепаркувати авто вона не могла, бо прямувала до притулку. Щоб підтвердити всі свої слова, вона також опублікувала фото з часом початку тривоги та знімки свого порушення.

"Час повітряної тривоги, час евакуації. Все зафіксовано. Ми йшли до укриття, але хотіли покласти речі в машину, але машину забрали. Порушувати правила — це погано. За порушення кожен має сплачувати штраф, але забирати авто під час повітряної тривоги — це теж порушення. Але більше за нас всіх не правий той чувак з відео, який тупо до**бався" — написала Раміна.

Раніше "Телеграф" писав, що ще одна українська блогерка Анна Алхім раніше оскандалилася через те, що активно продовжує слухати російську музику і не розуміє, що це приносить гроші для росії. Крім того, вона заявляла, що змушувати людей спілкуватися українською мовою — це не по-християнськи.