Блогерка Раміна розлучилася зі своїм нареченим після 5 років стосунків

Конкретних причин розлучення пара не назвала

Відома українська блогерка Раміна Есхакзай, яка раніше осоромилася з інтерв’ю з полоненим бійцем ПВК "Вагнер", поділилася зі своїми шанувальниками сумними новинами. Вона та її коханий, адвокат Євген Пронін більше не разом.

Про це пара повідомила спільною публікацією на своїх сторінках в Інстаграм. Конкретної причини названо не було, лише те, що це зважене і "доросле" рішення.

"Останні п’ять років були найкращими і успішними в нашому житті. Ми завершуємо наші відносини з повагою та підтримкою один одного. У наших відносинах не було обманів, зрад чи фізичних знущань. Ми не хочемо давати жодних коментарів щодо причин нашого розставання. Брудної білизни не будемо. Хочемо бути прикладом того, як дорослі люди приймають виважені рішення!" — йдеться у публікації, коментарі до якої, до речі, закриті.

Також у своїй сторіс Раміна додала, що не даватиме жодних коментарів чи інтерв’ю навіть своїм колегам "по блату".

Євген же своєю чергою у сторіс ще раз подякував колишній нареченій за спільне життя.

Зазначимо, що Раміна та Євген були разом п’ять років, і навіть були заручені. У травні 2021 року під час відпочинку на Мальдівах чоловік поставив блогерці те саме питання. Однак, на жаль, весіллю не судилося відбутися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після 20 років шлюбу відома українська співачка Камалія розходиться з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Зазначимо, що така новина викликала досить бурхливе обговорення у мережі.