Блогерша Рамина рассталась со своим женихом после 5 лет отношений

Конкретных причин расставания пара не назвала

Известная украинская блогерша Рамина Эсхакзай, ранее оскандалившаяся с интервью с пленным бойцом ЧВК "Вагнер", поделилась со своими поклонниками грустными новостями. Она и ее возлюбленный, адвокат Евгений Пронин больше не вместе.

Об этом пара сообщила совместным постом на своих страницах в Инстаграм. Конкретной причины названо не было, лишь то, что это взвешенное и "взрослое" решение.

"Последние пять лет были наилучшими и успешными в нашей жизни. Мы завершаем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обманов, измен или физических издевательств. Мы не хотим давать никаких комментариев по поводу причин нашего расставания. Грязного белья не будет. Хотим быть примером того, как взрослые люди принимают взвешенные решения!" — говорится в публикации, комментарии к которой кстати закрыты.

Также в своей сторис Рамина добавила, что не будет давать никаких комментариев или интервью даже своим коллегам "по блату".

Евгений же в свою очередь в сторис еще раз поблагодарил бывшую невесту за совместную жизнь.

Отметим, что Рамина и Евгений были вместе пять лет, и даже были обручены. В мае 2021 года во время отдыха на Мальдивах мужчина задал блогерше тот самый вопрос. Однако, увы, но свадьбе не суждено было состояться.

Ранее "Телеграф" расказывал, что после 20 лет брака известная украинская певица Камалия расходится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Отметим, что такая новость вызвала достаточно бурное обсуждение в сети.