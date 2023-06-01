"У меня могут только пос**ать": пьяный неадекват едва не бросился с кулаками на блогершу Рамину из-за парковки (фото, видео)

Машину блогерши забрал эвакуатор во время воздушной тревоги

Известная украинская блогерша Рамина Эсхакзай, которая ранее сообщила о расставании со своими возлюбленным, попала в очень неприятную ситуацию на парковке в Киеве. Первое — она нарушила правила, а второе — на нее едва не с кулаками набросился пьяный мужчина.

Об инциденте рассказала сама Рамина, поделившись всеми подробностями на своей странице в Инстаграм. Также блогерша добавила фото и видео с места происшествия.

"Во время воздушной тревоги забирают мою машину, а это бухое чудо пытается самоутвердиться. Противно. Пока одни отдают жизнь, другие ведут себя в лучших традициях "новых русских" — написала Рамина и показала видео, на котором пьяный владелец Maserati пытался угрожать ей.

Пьяный мужчина, который представился Игорем Князем, нецензурно выражался в адрес блогерши и в общем вел себя совсем неадекватно. Все из-за того, что его машина была заблокирована автомобилем Рамины, который эвакуировали из-за неправильной парковки. На видео отчетливо видно лицо мужчины, а также его автомобиль.

"Вы правила знаете, как правильно машину ставить? Слушай, рот закрой, бухая ты. У меня могут только пос**ать, поняла? Ты можешь у меня пос**ать. Будешь…" — кричал мужчина, после чего сел в машину и уехал.

Рамина действительно нарушила правила парковки, за что оплатила штраф, и полностью признала свою вину. Однако, она уточнила, что все происходило во время воздушной тревоги, поэтому перепарковать авто она не могла, так как направлялась в убежище. Чтобы подтвердить все свои слова, она также опубликовала фото с временем начала тревоги, и снимки своего нарушения.

"Время воздушной тревоги, время эвакуации. Все зафиксировано. Мы шли к укрытию, но хотели положить вещи в машину, но машину забрали. Нарушать правила – это плохо. За нарушение каждый должен платить штраф, но забирать авто во время воздушной тревоги – это тоже нарушение. Но больше нас всех не прав тот чувак из видео. Тупо до**ался" — написала Рамина.

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна украинская блогерша Анна Алхим ранее оскандалилась из-за того, что активно продолжает слушать русскую музыку и не понимает, что это приносит деньги для россии. Кроме того, она заявляла, что заставлять людей общаться на украинском языке — это не по-христиански.