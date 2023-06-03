Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Овнов ждет транжирство, а Тельцов, - серьезная помощь

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Начало июня в 2023 году будет не самым простым в финансовых и деловых вопросах, однако у некоторых наоборот появится свет в конце туннеля и лишние деньги.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Луна

Эта карта предупреждает об изменчивом финансовом положении, когда Вы то склонны тратить сверх меры, транжирить финансы, то сидите вообще без денег. Также стоит быть осторожным и на работе, — можете столкнуться с мошенничеством, организационной путаницей и интригами.

Телец — Влюбленные

Вам скоро может помочь партнер (деловой или не очень), — с его стороны можно ожидать финансовой помощи с проектами.

Близнецы — перевернутый Мир

У Вас может быть соблазн пойти коротким путем для заработка, однако карта предупреждает: лишь честный труд поможет добиться стабильного положения, быстрые ставки и разномастные аферы не помогут.

Рак — перевернутое Колесо фортуны

В этом положении карта предупреждает, что фортуна отвернется от Вас, — благоприятные возможности могут уйти к кому-то другому, вложения не оправдают себя, кто-то другой произведет впечатление на Вашего начальника.

Лев — перевернутая Восьмерка мечей

В обычном положении карта говорит о финансовых потерях и невозможности накопить деньги, хотя очень хочется, — в перевернутом виде же она указывает, что Вы сможете начать делать первые шаги, чтобы выбраться из этой ямы. Однако будет непросто, впереди тяжелая работа.

Дева — Четверка пентаклей

Это карта финансовой стабильности, накоплений и способности крепко держаться за своё. На этой неделе с деньгами все должно быть неплохо, хотя и не настолько хорошо, как Вам бы хотелось.

Весы — перевернутая Двойка кубков

Будьте осторожны при заключении сделок и соглашений на этой неделе, — карта предупреждает, что все может не быть гладко и партнерство может принести Вам разочарования. Самостоятельная работа пока будет плодотворнее.

Скорпион — перевернутая Пятерка пентаклей

Обычно это плохая карта, но в перевернутом виде она наоборот обещает, что в течение недели Ваше финансовое положение может улучшиться, появится свет в конце тоннеля.

Стрелец — Двойка пентаклей

Это неоднозначная карта в финансовом плане. Если у Вас есть проблемы с деньгами, то скоро можете получить прибыль. Однако если с деньгами наоборот было все хорошо, то положение может скоро ухудшиться.

Козерог — перевернутая Звезда

Возможно, Ваше финансовое положение не безнадежно, но Вы так устали, что хотите просто опустить руки. Карта говорит, что если Вы сможете двигаться и работать дальше, то улучшите ситуацию.

Водолей — перевернутая Тройка жезлов

У Вас могут на этой неделе быть проблемы с деньгами или на работе, при этом Вы сами будете в этом виноваты, — но если постараетесь, то скорее всего сможете улучшить положение.

Рыбы — перевернутая Четверка жезлов

Обычно это хорошая карта, но в перевернутом виде она говорит, что пока ожидать результатов Вашей работы не стоит, надо стараться работать эффективнее или сменить сферу деятельности. Хорошие новости еще будут, но не сейчас.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца июня по картам Таро.