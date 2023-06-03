Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Овнів чекає марнотратство, а Тельців — серйозна допомога

Розповідаємо, чого чекати на всі знаки протягом тижня

Початок червня у 2023 році буде не найпростішим у фінансових та ділових питаннях, однак у деяких навпаки з’явиться світло наприкінці тунелю та зайві гроші.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Місяць

Ця карта попереджає про мінливе фінансове становище, коли Ви то схильні витрачати надміру, марнувати фінанси, то сидите взагалі без грошей. Також варто бути обережним і на роботі — можете зіткнутися з шахрайством, організаційною плутаниною та інтригами.

Телець — Закохані

Вам скоро може допомогти партнер (діловий чи не дуже), — з його боку очікується фінансова допомога з проектами.

Близнюки — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.

Рак — перевернуте Колесо удачі

У цьому положенні карта попереджає, що фортуна відвернеться від Вас, — сприятливі можливості можуть піти до когось іншого, вкладення не виправдають себе, хтось інший справить враження на Вашого начальника, тощо.

Лев – перевернута Вісімка мечів

У звичайному положенні карта говорить про фінансові втрати і неможливість накопичити гроші, хоча дуже хочеться, — у перевернутому вигляді вона вказує, що Ви зможете почати робити перші кроки, щоб вибратися з цієї ями. Однак буде непросто, попереду тяжка робота.

Діва — Четвірка пентаклів

Це карта фінансової стабільності, накопичень та здатності міцно триматися за своє. На цьому тижні з грошима все має бути непогано, хоч і не настільки добре, як Вам хотілося б.

Терези — перевернута Двійка кубків

Будьте обережні під час укладання угод та угод на цьому тижні, — карта попереджає, що все може не бути гладким і партнерство може принести Вам розчарування. Самостійна робота поки що буде пліднішою.

Скорпіон — перевернута П’ятірка пентаклів

Зазвичай це погана карта, але в перевернутому вигляді вона навпаки обіцяє, що протягом тижня Ваше фінансове становище може покращитись, з’явиться світло в кінці тунелю.

Стрілець — Двійка пентаклів

Це неоднозначна картка у фінансовому плані. Якщо у Вас є проблеми з грошима, то незабаром можете отримати прибуток. Однак якщо з грошима навпаки було все добре, то становище може скоро погіршитися.

Козоріг — перевернута Зірка

Можливо, Ваше фінансове становище не є безнадійним, але Ви так втомилися, що хочете просто опустити руки. Карта каже, що якщо Ви зможете рухатися та працювати далі, то покращите ситуацію.

Водолій — перевернута Трійка жезлів

У Вас можуть на цьому тижні бути проблеми з грошима або на роботі, при цьому Ви самі будете в цьому винні, але якщо постараєтеся, то швидше за все зможете покращити становище.

Риби — перевернута Четвірка жезлів

Зазвичай це хороша карта, але в перевернутому вигляді вона каже, що поки очікувати результатів Вашої роботи не варто, треба намагатися працювати ефективніше або змінити сферу діяльності. Хороші новини ще будуть, але не зараз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця червня картами Таро.