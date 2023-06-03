Потом пожалеете: эти знаки Зодиака могут натворить глупостей на следующей неделе по картам Таро

Если постараться, то последствия удастся смягчить

Начало лета в 2023 году само по себе не будет простым, однако четыре знака Зодиака при этом еще и сами будут склонны находить себе проблемы.

Такими знаками являются Телец, Лев, Козерог и Водолей, — говорит расклад Таро от "Телеграфа", составленный на неделю с 5 по 11 июня 2023 года.

Тельцам выпала перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что Вы можете быть слишком беспечны, в результате чего потеряете контроль и Ваши деньги буквально "вытекут сквозь пальцы".

Львам выпал перевернутый Отшельник

В этом виде карта указывает на то, что на следующей неделе Вам не будет покоя, из-за чего Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Козерогам выпала перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Вам нужно очень постараться держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.

Водолеям выпала перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака наоборот могут разбогатеть на следующей неделе по картам Таро.