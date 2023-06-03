Потім пошкодуєте: ці знаки Зодіаку можуть наробити дурниць наступного тижня за картами Таро

Якщо постаратися, то наслідки вдасться пом’якшити

Початок літа 2023 року сам по собі не буде простим, проте чотири знаки Зодіаку при цьому ще й самі будуть схильні знаходити собі проблеми.

Такими знаками є Телець, Лев, Козоріг та Водолій, — каже розклад Таро від "Телеграфу", складений на тиждень з 5 по 11 червня 2023 року.

Тельцям випала перевернута Четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді карта попереджає, що Ви можете бути занадто безтурботними, внаслідок чого втратите контроль і Ваші гроші буквально "витікуть крізь пальці".

Левам випав перекинутий Самітник

У цьому виді карта вказує на те, що наступного тижня Вам не буде спокою, через що Ви схилятиметеся сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Козорогам випала перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в контакті, і з іншими раді здійняти конфлікт. Вам потрібно дуже постаратися тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Водоліям випала перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете зробити імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку, навпаки, можуть розбагатіти наступного тижня за картами Таро.