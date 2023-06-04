Украинского бизнесмена Григория Козловского заметили в брутальном образе с собачкой (фото)

Превращение мецената получилось очень милым и забавным

Мы привыкли видеть солидных предпринимателей исключительно в черных пиджаках и с непроницаемыми лицами, но не все они предпочитают такой официоз. Многие известные мужчины не прочь примерять на себе довольно эпатажные образы, которые у некоторых вызывают удивление, восхищение или смех.

Украинский бизнесмен, меценат и президент ФК "Рух" Григорий Козловский не испугался произвести впечатление на всех своим смелым и вызывающим образом. Его снимок с собачкой однажды распространился по сети.

Так, мужчина одел яркую, разноцветную рубашку, поверх нее накинул шубу, напоминающую женскую, и взял в руки маленькую собачку, которая была одета в милую красную курточку. Темные солнцезащитные очки добавили контраста этой полумилой, полубрутальной внешности предпринимателя, делая снимок ярким и забавным.

Григорий Козловский оделся весьма "стильно"

Кто такой Григорий Козловский

Григорий Козловский – львовский бизнесмен, почетный президент футбольного клуба "Рух". Является одним из ведущих благотворителей в Украине. Он активно поддерживает развитие спортивной инфраструктуры, в 2022 году основал Благотворительный фонд "Дом Милосердия", который направлен на предоставление гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от военных действий россии на территории Украины.

Григорий Козловский

Ранее "Телеграф" сообщал, что Григорий Козловский поздравил тренерский штаб и всех игроков ФК "Рух" U19, которые второй сезон подряд стали чемпионами Украины среди молодежных команд. Матч состоялся 28 мая.