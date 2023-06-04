Українського бізнесмена Григорія Козловського помітили у брутальному образі із собачкою (фото)

Перетворення мецената вийшло дуже милим та кумедним

Ми звикли бачити солідних підприємців виключно в чорних піджаках і з непроникними обличчями, але не всі вони віддають перевагу такому офіціозу. Багато відомих чоловіків не проти приміряти на собі досить епатажні образи, які в деяких викликають подив, захоплення або сміх.

Український бізнесмен, меценат і президент ФК "Рух" Григорій Козловський не злякався справити враження на всіх своїм сміливим і зухвалим образом. Його знімок із песиком одного разу поширився мережею.

Так, чоловік одягнув яскраву, різнобарвну сорочку, поверх неї накинув шубу, що нагадує жіночу, і взяв до рук маленького песика, який був одягнений у милу червону курточку. Темні сонцезахисні окуляри додали розмаїття цій напівмилій, напівбрутальній зовнішності підприємця, роблячи знімок яскравим та кумедним.

Григорій Козловський одягнувся дуже "стильно"

Хто такий Григорій Козловський

Григорій Козловський – львівський бізнесмен, почесний президент футбольного клубу "Рух". Є одним із провідних благодійників в Україні. Він активно підтримує розвиток спортивної інфраструктури, у 2022 році започаткував Благодійний фонд "Дім Милосердя", який спрямований на надання гуманітарної допомоги українцям, що постраждали від військових дій росії на території України.

Григорій Козловський

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Григорій Козловський привітав тренерський штаб та всіх гравців ФК "Рух" U19, які другий сезон поспіль стали чемпіонами України серед молодіжних команд. Матч відбувся 28 травня.