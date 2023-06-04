Мало листьев - мало урожая: распространенная ошибка при выращивании томатов

Неправильное удаление листьев у помидоров может стоить урожая

Обычно огородники не боятся удалять лишние листья томатов. Это делается для того, чтобы обеспечить проветривание и дать больше солнца плодам. Многие считают, что чем больше листьев удалить, тем лучше будет.

В удалении листьев действительно есть необходимость, но здесь важно не переусердствовать. Если удалить слишком много листьев, либо сделать это очень рано, это приведет к слабому развитию куста и как следствие снижению урожая.

Образовавшиеся в листьях полезные вещества транспортируются в корни и плоды. Поэтому пока плоды не достигли нужного размера, определяемого сортом, не нужно обрывать все нижние листья. Ведь они "кормят" будущий урожай.

Несколько верхних листочков не смогут обеспечить всеми необходимыми веществами большой ствол у высокорослого томата и несколько завязей. Без листьев помидоры вырастут мелкие и трудно будут созревать.

Как пишет Telegram-канал СОДа, оптимально оставлять по паре листьев на кисти, пока плоды не вырастут до нужного размера и едва начнут наливаться, затем удалять.

Для профилактики заболеваний лучше не загущать посадки, оставляя между томатами оптимальное расстояние. Тогда и ухаживать будет легче.

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