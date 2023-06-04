Мало листя — мало врожаю: поширена помилка при вирощуванні томатів

Неправильне видалення листя у помідорів може коштувати врожаю

Зазвичай городники не бояться видаляти зайве листя томатів. Це робиться для того, щоб забезпечити провітрювання та дати більше сонця плодам. Багато хто вважає, що чим більше листя видалити, тим краще буде.

У видаленні листя дійсно є необхідність, але тут важливо не перестаратися. Якщо видалити занадто багато листя або зробити це дуже рано, це призведе до слабкого розвитку куща і як наслідок зниження врожаю.

Корисні речовини, що утворилися в листі, транспортуються в коріння і плоди. Тому поки плоди не досягли потрібного розміру, що визначається сортом, не потрібно обривати все нижнє листя. Адже воно годує майбутній урожай.

Декілька верхніх листочків не зможуть забезпечити всіма необхідними речовинами великий стовбур у високорослого томату і кілька зав’язей. Без листя помідори виростуть дрібні та важко дозріватимуть.

Як пише Telegram-канал СОДа, оптимально залишати по парі листя на кисті, поки плоди не виростуть до потрібного розміру і ледве почнуть наливатися, потім видаляти.

Для профілактики захворювань краще не загущати посадки, залишаючи поміж томатами оптимальну відстань. Тоді й доглядати буде легше.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо досвідчені городники посипають посадки томату вівсяною крупою.