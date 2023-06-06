Будут расти до самой осени: секреты опытных дачников, как правильно поливать огурцы

Поливайте огурцы правильно – и урожай будет негде складывать

Правильный полив — это один из критериев получения хорошего урожая, при чем не только огурцов, но и многих других овощей и растений. Однако не все огородники знают, как это правильно делать. Давайте это исправлять.

Не стоит забывать, что огурцы – это влаголюбивые растения, которые трудно переносят жару. Если их в полном объеме их не снабдить водой, вы не получите хорошего урожая, пишет prostoway. Более того, плодов будет мало и растение быстро перестанет плодоносить. Как этого избежать?

Как правильно поливать огурцы

Опытные дачники уже давно выработали определенную "схему" полива огурцов. Как и любые растения летом, желательно производить полив в вечернее время или рано утром. И делать это нужно так, чтобы вода не попадала на листья, иначе они сгорят.

Отличный вариант — капельный полив или полив через пластиковые бутылки. Для этого у 2-литровой бутылки нужно срезать дно, а шейку бутылки углубить у каждого стебля огурцов. Наливать воду в такую ​​емкость легко, и листья не мочатся.

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