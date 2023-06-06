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Ростимуть до осені: секрети досвідчених дачників, як правильно поливати огірки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Правильна техніка поливу допоможе збільшити врожайність огірків Новина оновлена 06 червня 2023, 12:30
Правильна техніка поливу допоможе збільшити врожайність огірків. Фото pexels.com

Поливайте огірки правильно — і врожай не буде де складати

Правильний полив — це один із критеріїв отримання хорошого врожаю, при чому не лише огірків, а й багатьох інших овочів та рослин. Однак не всі городники знають, як це правильно робити. Виправляймо це.

Не варто забувати, що огірки — це вологолюбні рослини, які важко переносять спеку. Якщо їх у повному обсязі їх не забезпечити водою, ви не отримаєте гарного врожаю, пише prostoway. Більш того, плодів буде мало і рослина швидко перестане плодити. Як цього уникнути?

Як правильно поливати огірки

Досвідчені дачники вже давно виробили певну "схему" поливу огірків. Як і будь-які рослини влітку, бажано виробляти полив у вечірній час або рано-вранці. І робити це потрібно так, щоб вода не потрапляла на листя, інакше вони згорять.

Відмінний варіант – краплинний полив чи полив через пластикові пляшки. Для цього у 2-літрової пляшки потрібно зрізати дно, а шийку пляшки поглибити у кожного стебла огірків. Наливати воду в таку місткість легко, і листя не мочиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити огірки від найпоширеніших шкідників. Перевірений народний метод доступний та ефективний.

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#Урожай #Огірки #Полив