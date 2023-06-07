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Арбузы вырастут огромными и сладкими: названо главное правило ухода за растением

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Без бахчевых культур на огороде не обойтись
Без бахчевых культур на огороде не обойтись. Фото pexels.com

Вырастить вкусные арбузы очень просто, если давать растение правильно количество воды

Вырастить вкусные, сочные, сладкие и большие арбузы сможет не каждый дачник. Самое главное правило – достаточный полив. Если вы правильно "напоите" бахчевую культуру, то ждите роскошного урожая арбузов.

Как правильно поливать арбузы на огороде? О важны нюансах говорится в материале Ukr.media.

Правила полива арбузов

Во-первых, лучше всего поливать арбузы в утреннее время. Если погода слишком засушливая, то допускается дополнительный полив вечером. В случае частых температурных перепадов вовсе откажитесь от этой процедуры.

Во-вторых, для полива арбузов используйте теплую и отстоявшуюся жидкость. Холодная вода из источника – табу.

В-третьих, поливайте всю плантацию с арбузами. Метод дождевания в случае с бахчевыми не действует. Нужно лить воду как под корень, так и по всему участку, чтобы напитать влагой мощную корневую систему растения. Упростит задачу огородный лайфхак: мульчирование соломой, сеном или скошенной травой поможет дольше сохранять влагу на арбузных грядках.

Когда поливают арбузы

Первый полив производят, как только появятся первые 3-5 листочков. Второй – период образования бутонов и цветения. Затем поливают культуру в начале появления завязей. Когда плоды станут более увесистыми, частоту полива сокращают. Полностью прекратить эту процедуру можно лишь после дозревания плодов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения высаживают на участке в начале лета. Определиться с датой поможет посевной календарь огородника.

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