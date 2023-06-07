Арбузы вырастут огромными и сладкими: названо главное правило ухода за растением

Вырастить вкусные арбузы очень просто, если давать растение правильно количество воды

Вырастить вкусные, сочные, сладкие и большие арбузы сможет не каждый дачник. Самое главное правило – достаточный полив. Если вы правильно "напоите" бахчевую культуру, то ждите роскошного урожая арбузов.

Как правильно поливать арбузы на огороде? О важны нюансах говорится в материале Ukr.media.

Правила полива арбузов

Во-первых, лучше всего поливать арбузы в утреннее время. Если погода слишком засушливая, то допускается дополнительный полив вечером. В случае частых температурных перепадов вовсе откажитесь от этой процедуры.

Во-вторых, для полива арбузов используйте теплую и отстоявшуюся жидкость. Холодная вода из источника – табу.

В-третьих, поливайте всю плантацию с арбузами. Метод дождевания в случае с бахчевыми не действует. Нужно лить воду как под корень, так и по всему участку, чтобы напитать влагой мощную корневую систему растения. Упростит задачу огородный лайфхак: мульчирование соломой, сеном или скошенной травой поможет дольше сохранять влагу на арбузных грядках.

Когда поливают арбузы

Первый полив производят, как только появятся первые 3-5 листочков. Второй – период образования бутонов и цветения. Затем поливают культуру в начале появления завязей. Когда плоды станут более увесистыми, частоту полива сокращают. Полностью прекратить эту процедуру можно лишь после дозревания плодов.

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