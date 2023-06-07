Кавуни виростуть величезними та солодкими: названо головне правило догляду за рослиною

Виростити смачні кавуни дуже просто, якщо давати рослині правильно кількість води

Виростити смачні, соковиті, солодкі та великі кавуни зможе не кожен дачник. Найголовніше правило – достатній полив. Якщо ви правильно "напоїте" баштанну культуру, то чекайте на розкішний врожай кавунів.

Як правильно поливати кавуни на городі? Про важливі нюанси йдеться у матеріалі Ukr.media.

Правила поливу кавунів

По-перше, краще поливати кавуни в ранковий час. Якщо погода надто посушлива, то допускається додатковий полив увечері. У разі частих температурних перепадів зовсім відмовтеся від цієї процедури.

По-друге, для поливу кавунів використовуйте теплу і відстояну рідину. Холодна вода із джерела – табу.

По-третє, поливайте всю плантацію з кавунами. Метод дощування у випадку з баштанними не діє. Потрібно лити воду як під корінь, так і по всій ділянці, щоб наситити вологою потужну кореневу систему рослини. Спростить завдання городній лайфхак: мульчування соломою, сіном або скошеною травою допоможе довше зберігати вологу на кавунових грядках.

Коли поливають кавуни

Перший полив виконують, щойно з’являться перші 3-5 листочків. Другий – період утворення бутонів та цвітіння. Потім поливають культуру на початку появи зав’язей. Коли плоди стануть більш важкими, частоту поливу скорочують. Цілком припинити цю процедуру можна лише після дозрівання плодів.

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