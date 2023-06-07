Почему сохнут ветки и листья малины летом: что делать, чтобы спасти свой урожай

Если все сделать вовремя, вам удастся спасти кусты

Лето — это период, когда активно растут все овощи, фрукты и ягоды, постепенно радуя нас своим урожаем. Однако бывает и такое, что некоторые растения начинают болеть. К примеру, бывает так, что посреди жаркой поры кусты малины усыхают, что ставит получение урожая под угрозу.

Как отмечает портал prostoway, если вы заметили, что листья на малине желтеют, а также сохнут ветки, это значит, что, скорее всего, растению не хватает питательных веществ или влаги. Что нужно делать?

Первое — это правильный полив. Чтобы избежать усыхания малины, периодически поливайте кусты, особенно в жару. Делать это лучше либо рано утром, либо вечером.

Также причиной засохших листьев может быть дефицит в почве азота или других веществ. Поэтому не забудьте внести под кусты азотные удобрения. Подкормить малину можно аммонием или селитрой. На 1 квадратный метр достаточно 40 г аммония или 20 г селитры.

Помимо этого, усыхание малины летом может указывать на такое заболевание как ржавчина. Если на листьях появились бурые точки, обработайте куст фунгицидом. А после сбора урожая обязательно обрежьте все пораженные болезнью побеги.

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