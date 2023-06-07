Чому сохнуть гілки та листя малини влітку: що робити, щоб урятувати свій урожай

Якщо все вчасно зробити, вам вдасться врятувати кущі

Літо – це період, коли активно ростуть усі овочі, фрукти та ягоди, поступово радуючи нас своїм урожаєм. Однак буває і таке, що деякі рослини починають хворіти. Наприклад, буває так, що серед гарячої пори кущі малини всихають, що ставить одержання врожаю під загрозу.

Як зазначає портал prostoway, якщо ви помітили, що листя на малині жовтіє, а також сохнуть гілки, це означає, що, швидше за все, рослині не вистачає поживних речовин або вологи. Що потрібно робити?

Перше – це правильний полив. Щоб уникнути усихання малини, періодично поливайте кущі, особливо у спеку. Робити це краще або рано-вранці, або ввечері.

Також причиною засохлого листя може бути дефіцит у ґрунті азоту чи інших речовин. Тому не забудьте внести під кущі азотні добрива. Підгодувати малину можна амонієм чи селітрою. На 1 квадратний метр достатньо 40 г амонію чи 20 г селітри.

Крім цього, всихання малини влітку може вказувати на таке захворювання, як іржа. Якщо на листі з’явилися бурі крапки, обробіть кущ фунгіцидом. А після збирання врожаю обов’язково обріжте усі уражені хворобою пагони.

Раніше "Телеграф" писав, як убезпечити малину від хробаків. Названо чотири ефективні способи.