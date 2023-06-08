Один стакан этого раствора под корень – и огурцы будут расти быстрее: чем поливать растение

Приготовить полезное удобрение для огурцов легко своими руками

Опытные огородники подкармливают огурцы удобрениями, благодаря чему культура лучше развивается, корневая система становится крепкой, а листья не желтеют. Приготовить питательный раствор для растения можно из натуральных ингредиентов.

Чтобы огурцы росли быстрее, удобряйте их двухкомпонентным самодельным настоем. Об этом рассказывает издание "Земляк".

Так, для приготовления удобрения, которое напитает огурцы необходимыми веществами, понадобятся всего два продукта – древесная зола и уксус. Так вы насытите культуру калием, кальцием, фосфором. Как сделать удобрение для огурцов? Всыпьте в 10-литровое ведро 1 стакан золы и влейте 1 стакан 10-процентного уксуса. Начнется реакция – так и должно быть. После этого наполните емкость водой.

Как удобрять огурцы самодельным раствором? Вносить подкормку очень просто: поливайте культуру жидкостью, лейте смесь под корень, один куст – один стакан удобрения. Частота такого полива: 1-2 раза в неделю. Опытные огородники советуют чередовать эту подкормку с азотистыми удобрениями.

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