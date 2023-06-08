Одна склянка цього розчину під корінь – і огірки зростатимуть швидше: чим поливати рослину

Приготувати корисне добриво для огірків легко своїми руками

Досвідчені городники підгодовують огірки добривами, завдяки чому культура краще розвивається, коренева система стає міцною, а листя не жовтіє. Приготувати поживний розчин для рослин можна з натуральних інгредієнтів.

Щоб огірки росли швидше, удобрюйте їх двокомпонентним саморобним настоєм. Про це розповідає видання "Земляк".

Так, для приготування добрива, яке насичує огірки необхідними речовинами, знадобляться лише два продукти – деревний попіл та оцет. Так ви наситите культуру калієм, кальцієм, фосфором. Як зробити добриво для огірків? Всипте в 10-літрове відро 1 склянку попелу і влийте 1 склянку 10-відсоткового оцту. Почнеться реакція – так і має бути. Після цього заповніть ємність водою.

Як удобрювати огірки саморобним розчином? Вносити підживлення дуже просто: поливайте культуру рідиною, лийте суміш під корінь, один кущ — одна склянка добрива. Частота такого поливу: 1-2 рази на тиждень. Досвідчені городники радять чергувати це підживлення з азотистими добривами.

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