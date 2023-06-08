В живых уже нет: экстрасенс удивил предположением о смерти путина

По словам Шептицкого, кремлевские власти могут прикрываться смертью диктатора

Украинский экстрасенс Роман Шептицкий заявил, что президент россии владимир путин умер уже давно, а его именем власти в кремле только прикрывают свои преступные действия.

Об этом астроэксперт заявил в интервью unian. По его словам, что российские депутаты используют имя покойного диктатора, чтобы на него направлялся весь негатив. Однако эта "кампания" все равно понесет наказания за все преступления, совершенные в Украине.

"Вся эта сатанинская коалиция, которая просто прикрывается образом путина, может быть свергнута уже в ближайшее время", — поделился Шептицкий.

Он также подчеркнул, что в настоящее время происходит разрушение россии: "Трудно сказать, сколько времени это займет, потому что это может быть как два месяца, так и несколько лет. Но этот неотвратимый процесс уже запущен".

А вот украинский астролог Влад Росс полагает, что путин еще жив. Он рассказал, какие проблемы у российского диктатора со здоровьем и умрет ли он своей смертью. Также Росс рассказал, кто может предать и убить путина.