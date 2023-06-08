У живих вже немає: екстрасенс здивував припущенням про смерть путіна

За словами Шептицького, кремлівська влада може прикриватися смертю диктатора

Український екстрасенс Роман Шептицький заявив, що президент росії володимир путін помер уже давно, а його ім’ям влада в кремлі тільки прикривають свої злочинні дії.

Про це астроексперт заявив в інтерв’ю unian. За його словами, російські депутати використовують ім’я покійного диктатора, щоб на нього спрямовувався весь негатив. Однак ця "кампанія" все одно понесе покарання за всі злочини, скоєні в Україні.

"Уся ця сатанинська коаліція, яка просто прикривається образом путіна, може бути повалена вже найближчим часом", — поділився Шептицький.

Він також наголосив, що наразі відбувається руйнація росії: "Важко сказати, скільки часу це займе, тому що це може бути як два місяці, так і кілька років. Але цей невідворотний процес уже запущено".

А ось український астролог Влад Росс вважає, що путін ще живий. Він розповів, які проблеми у російського диктатора зі здоров’ям і чи помре він своєю смертю. Також Росс розповів, хто може зрадити та вбити путіна.