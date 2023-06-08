Будут родить до осени: секреты огородников, как увеличить урожай кабачков

Благодаря этим лайфхакам, кабачки завалят вас урожаем

Кабачки — это достаточно неприхотливая культура, однако это не значит, что за ними не нужно ухаживать. Если вы хотите получить хороший урожай кабачков, обязательно воспользуйтесь этими советами.

Опытные огородники отмечают, что за кабачками нужно также ухаживать, как и за другими овощами. Что же обязательно нужно сделать, пишет prostoway.

Как ухаживать за кабачками, чтобы получить большой урожай

Самое важное — это правильно поливать растение. Кабачки на грядке нужно обильно поливать по мере высыхания грунта. Важно, чтобы влага проникала на глубину не менее 50 сантиметров. Как минимум — под каждый куст вливайте 1 ведро воды не холодной водой.

Второе — не давайте перерастать овощам. Срезайте молодые кабачки, чтобы давать возможность расти новым завязям. Также важно удалять пожелтевшие листья, чтобы они не загнивались, и удалять побеги, на которых нет завязи.

Ранее "Телеграф" писал, какие растения можно садить рядом с кабачками. Полезное соседство отпугнет вредителей и оздоровит почву.