Народитимуть до осені: секрети городників, як збільшити врожай кабачків

Завдяки цим лайфхакам, кабачки завалять вас урожаєм

Кабачки — це досить невибаглива культура, проте це не означає, що їх не потрібно доглядати. Якщо ви хочете отримати хороший урожай кабачків, обов’язково скористайтеся цими порадами.

Досвідчені городники зазначають, що за кабачками потрібно також доглядати, як і інші овочі. Що ж потрібно зробити, пише prostoway.

Як доглядати кабачки, щоб отримати великий урожай

Найважливіше – це правильно поливати рослину. Кабачки на грядці потрібно рясно поливати в міру висихання ґрунту. Важливо, щоб волога проникала на глибину щонайменше 50 сантиметрів. Як мінімум — під кожен кущ вливайте 1 цебро води не холодною водою.

Друге – не давайте переростати овочам. Зрізайте молоді кабачки, щоб давати змогу рости новим зав’язям. Також важливо видаляти пожовкле листя, щоб вони не загнивались, і видаляти пагони, на яких немає зав’язі.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини можна садити поряд з кабачками. Корисне сусідство відлякає шкідників та оздоровить ґрунт.