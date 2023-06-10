Как избавиться от поросли деревьев и кустарников: дачная хитрость

Секатор тут не поможет

Каждый год, когда появляются вишни, сливы, акации и груши, вокруг них начинают расти густые заросли. Чтобы сад всегда выглядел ухоженно, очень важно знать, как правильно удалять нежелательные растения на территории своего участка. Ведь если их оставить, то вскоре участок превратится в дикий лес, что не может не расстраивать истинных садоводов. Поросли могут негативно повлиять на урожай фруктовых культур.

Любая поросль полностью исчезнет с участка, если провести одну несложную процедуру. Об этом пишет cpykami.

Как убрать поросли деревья

Найдите пень, от которого вырастает поросль. Отрежьте его как можно ближе к земле. С помощью сверла сделайте отверстия на максимально возможной глубине. В каждое отверстие положите аммиачную селитру через лейку до самого верха.

В каждое отверстие положите аммиачную селитру

Затем накройте пень плёнкой и камнями, чтобы дождь из него не смывал селитру. Периодически (ещё 3-4 раза) необходимо добавлять селитру, чтобы она продолжала действовать. Когда пень сгниет, его можно будет выкопать и удалить с участка. Вместе с пнем будет решена проблема поросли.

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