Як позбутися порослі дерев та чагарників: дачна хитрість

Секатор тут не допоможе

Щороку, коли з’являються вишні, сливи, акації та груші, навколо них починають рости густі чагарники. Щоб сад завжди мав доглянутий вигляд, дуже важливо знати, як правильно видаляти небажані рослини на території своєї ділянки. Адже якщо їх залишити, то незабаром ділянка перетвориться на дикий ліс, що не може не засмучувати справжніх садівників. Порослі можуть негативно вплинути на врожай фруктових культур.

Будь-які порослі повністю зникнуть з ділянки, якщо провести одну нескладну процедуру. Про це пише cpykami.

Як прибрати порослі дерева

Знайдіть пень, від якого зростає поросль. Відріжте його якомога ближче до землі. За допомогою свердла зробіть отвори на максимально можливій глибині. У кожен отвір покладіть аміачну селітру через лійку до самого верху.

У кожен отвір покладіть аміачну селітру

Потім накрийте пень плівкою та камінням, щоб дощ із нього не змивав селітру. Періодично (ще 3-4 рази) необхідно додавати селітру, щоб вона продовжувала діяти. Коли пень згниє, його можна буде викопати та видалити з ділянки. Разом із пнем буде розв'язано проблему порослі.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати мурах на дереві. Надійний та недорогий спосіб.