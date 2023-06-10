Чем удобрить баклажаны, которые только зацвели: названы две полезные подкормки

Растения нуждаются в удобрении во время цветения

Всем дачникам известно, что баклажаны нуждаются в подкормках, так как они являются культурой, требовательной к питательным веществам. Особенно важно удобрять растения в период их цветения, иначе получение качественных плодов станет сложной задачей.

Чем удобрить баклажаны в период цветения

Рекомендуется использовать монофосфат калия, пишет sadogorod. Для приготовления раствора разбавляем 1 столовую ложку вещества в 10 литрах воды и начинаем полив. Кроме того, в этот период рекомендуется также использовать в качестве подкормки сернокислый калий. Важно, чтобы в этом случае вода была теплой.

Выберите один из вариантов. Через 14 дней повторите эту процедуру, используя тот же раствор. Под каждым кустиком добавьте приблизительно половину литра удобрения, но перед этим необходимо увлажнить почву.

Все указанные растворы годятся для питания растений вне корневой зоны. Однако при таком подходе необходимо снизить содержание калия до меры одной чайной ложки.

Добавим, что если вы не высаживали баклажаны в мае, то успейте это сделать в первом месяце лета. Ранее "Телеграф" составлял для читателей посевной календарь на июнь 2023 года.