Чим удобрити баклажани, які тільки зацвіли: названо два корисні підживлення

Рослини потребують добрива під час цвітіння

Всім дачникам відомо, що баклажани потребують підгодівлі, оскільки вони є культурою, вимогливою до поживних речовин. Особливо важливо удобрювати рослини в період їхнього цвітіння, інакше отримання якісних плодів стане складним завданням.

Чим удобрити баклажани в період цвітіння

Рекомендується використовувати монофосфат калію, пише sadogorod. Для приготування розчину розбавляємо 1 столову ложку речовини у 10 літрах води та починаємо полив. Крім того, в цей період рекомендується також використовувати як підживлення сірчанокислий калій. Важливо, щоб вода була теплою.

Виберіть один із варіантів. Через 14 днів повторіть процедуру, використовуючи той же розчин. Під кожним кущиком додайте приблизно половину літра добрива, але перед цим необхідно зволожити ґрунт.

Всі вказані розчини придатні для живлення рослин поза кореневою зоною. Однак при такому підході необхідно знизити вміст калію до однієї чайної ложки.

Додамо, що якщо ви не висаджували баклажани у травні, то встигніть це зробити в першому місяці літа. Раніше "Телеграф" складав для читачів посівний календар на червень 2023 року.