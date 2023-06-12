Можно ли использовать пепел после шашлыка как удобрение на огороде: многие совершают большую ошибку

Оказывается, не весь пепел полезен для растений

Зола — это прекрасное удобрение для многих растений на огороде, и об этом 100% знают все дачники. Однако многие из них не знают, что на самом деле можно использовать не весь пепел. Иногда можно растениям больше навредить, чем подкормить их.

Сейчас активная пора пикников и шашлыков, и после их приготовления всегда остается зола. Пригодна ли она для удобрения? Оказывается, нет, пишет портал prostoway. Давайте разбираться почему же.

Ответ максимально простой и очевиден. Из-за того, что многие при подготовке костра для приготовления мяса используют жидкость для разжигания. Поскольку это средство является химическим препаратом, оно может навредить как растениям, так и почве в целом.

Если вы не хотите внести в грунт вредные химические элементы не используйте этот пепел, как удобрение, либо не используйте жидкость для разжигания. Таким образом вы и сами полакомитесь вкусным шашлыком, и ваши растения получат дозу полезных веществ.

Также отметим, что не стоит использовать и пепел после костра, в котором сжигались окрашенные палки и брусья.

Хоть зола и универсальное удобрение, однако ее использование следует ограничивать в некоторых случаях. Стоит помнить, что не все растения переносят древесную золу.