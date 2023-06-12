Чи можна використовувати попіл після шашлику як добриво на городі: багато хто робить велику помилку

Виявляється, не весь попіл корисний для рослин

Зола — це чудове добриво для багатьох рослин на городі, і про це 100% знають усі дачники. Однак багато хто з них не знає, що насправді можна використовувати не весь попіл. Іноді рослинам можна більше нашкодити, ніж підгодувати їх.

Зараз активна пора пікніків і шашликів, і після їхнього приготування завжди залишається зола. Чи підходить вона для добрива? Виявляється, ні, пише портал prostoway. Розбираймось чому.

Відповідь максимально проста і очевидна. Через те, що багато хто при підготовці вогнища для приготування м’яса використовують рідину для розпалювання. Оскільки цей засіб є хімічним препаратом, він може нашкодити як рослинам, так і ґрунту в цілому.

Якщо ви не хочете внести в ґрунт шкідливі хімічні елементи, не використовуйте цей попіл як добрива або не використовуйте рідину для розпалювання. Таким чином ви самі поласуєте смачним шашликом, і ваші рослини отримають дозу корисних речовин.

Також зауважимо, що не варто використовувати і попіл після багаття, в якому спалювалися пофарбовані палиці та бруси.

Хоча зола та універсальне добриво, проте її використання слід обмежувати у деяких випадках. Варто пам’ятати, що не всі рослини переносять деревну золу.