Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон поделилась рецептом любимого салата
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Актриса придерживается здорового образа жизни и следит за фигурой.
В свои 54 года голливудская знаменитость, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон выглядит потрясающее, об этом свидетельствует ее выход в шикарном платье от Versace на мероприятие, посвященное премьере кинофильма "Загадочное убийство 2", где она сыграла главную роль. Такой фигуре актриса обязана, в первую очередь, правильному питанию и активному образу жизни.
Американская звезда призналась, что во время съемок "Друзей" ежедневно употребляла вкусный и сытный салат, который является одним из ее любимых блюд, в интервью изданию Today она поделилась его рецептом.
Актриса рассказала, что очень любит грибы, сыр, орехи, помидоры и все эти ингредиенты есть в салате, который помогает ей восстановить энергию и поддерживать фигуру в норме.
Рецепт салата от Дженнифер Энистон
Ингредиенты:
- грибы;
- ростки;
- помидоры;
- авокадо;
- оливки;
- сыр (звезда предпочитает пармезан или фета);
- миндаль;
- семена подсолнечника;
- вареное яйцо;
- масло/уксус/соус ранч (для заправки).
Способ приготовления:
Все ингредиенты нужно порезать небольшими кусочками, смешать, добавить специи (по вкусу) и тщательно перемешать. И все, салат от голливудской звезды готов к употреблению.
Ранее "Телеграф" писал о том, как изменились главные герои культового американского сериала "Друзья", который был одним из самых популярных в 90-х годах. Некоторые из них заметно постарели.