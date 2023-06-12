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Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон поделилась рецептом любимого салата

Автор
Светлана Шкурупий
Дата публикации
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Автор
Рецепт салата от актрисы Дженнифер Энистон Новость обновлена 12 июня 2023, 17:15
Рецепт салата от актрисы Дженнифер Энистон. Фото povar.ru

Актриса придерживается здорового образа жизни и следит за фигурой.

В свои 54 года голливудская знаменитость, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон выглядит потрясающее, об этом свидетельствует ее выход в шикарном платье от Versace на мероприятие, посвященное премьере кинофильма "Загадочное убийство 2", где она сыграла главную роль. Такой фигуре актриса обязана, в первую очередь, правильному питанию и активному образу жизни.

Американская звезда призналась, что во время съемок "Друзей" ежедневно употребляла вкусный и сытный салат, который является одним из ее любимых блюд, в интервью изданию Today она поделилась его рецептом.

Актриса рассказала, что очень любит грибы, сыр, орехи, помидоры и все эти ингредиенты есть в салате, который помогает ей восстановить энергию и поддерживать фигуру в норме.

Рецепт салата от Дженнифер Энистон

Ингредиенты:

  • грибы;
  • ростки;
  • помидоры;
  • авокадо;
  • оливки;
  • сыр (звезда предпочитает пармезан или фета);
  • миндаль;
  • семена подсолнечника;
  • вареное яйцо;
  • масло/уксус/соус ранч (для заправки).

Способ приготовления:

Все ингредиенты нужно порезать небольшими кусочками, смешать, добавить специи (по вкусу) и тщательно перемешать. И все, салат от голливудской звезды готов к употреблению.

Ранее "Телеграф" писал о том, как изменились главные герои культового американского сериала "Друзья", который был одним из самых популярных в 90-х годах. Некоторые из них заметно постарели.

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#Рецепты #Дженнифер Эннистон #Рецепт салата #Готовим дома