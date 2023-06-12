Зірка "Друзів" Дженніфер Еністон поділилася рецептом улюбленого салату

Актриса дотримується здорового образу життя та стежить за фігурою.

У свої 54 роки голлівудська знаменитість, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон виглядає приголомшливо, про це свідчить її вихід у шикарній сукні від Versace на захід, присвячений прем’єрі кінофільму "Загадкове вбивство 2", де вона зіграла головну роль. Такій фігурі актриса зобов’язана, насамперед, правильному харчуванню та активному образу життя.

Американська зірка зізналася, що під час зйомок "Друзів" щодня вживала смачний і ситний салат, який є однією з улюблених страв, в інтерв’ю виданню Today вона поділилася його рецептом.

Актриса розповіла, що дуже любить гриби, сир, горіхи, помідори і всі ці інгредієнти є у салаті, який допомагає їй відновити енергію та підтримувати фігуру в нормі.

Рецепт салату від Дженніфер Еністон

Інгредієнти:

гриби;

паростки;

помідори;

авокадо;

оливки;

сир (зірка віддає перевагу пармезану або сиру фета);

мигдаль;

насіння соняшника;

варене яйце;

олія/оцет/соус ранч (для заправки).

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти потрібно порізати невеликими шматочками, змішати, додати спеції (за смаком) та ретельно перемішати. І все, салат від голлівудської зірки готовий до вживання.

Раніше "Телеграф" писав про те, як змінилися головні герої культового американського серіалу "Друзі", який був одним із найпопулярніших у 90-х роках. Деякі з них помітно постаріли.