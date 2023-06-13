Єремей Розпрягальник 13 июня: как в этот день не притянуть беду и несчастье
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13 июня нельзя нагружать работой лошадей, использовать их для верховой езды и запрягать в телегу
По церковному календарю в этот вторник, 13 июня, верующие вспоминают апостола от семидесяти Ерма и святого мученика Ермия.
В народе этот праздник называли Еремеев день или днем Еремея Распрягальника, поскольку именно 13 числа заканчивались посевные работы и лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли, то есть распрягали. Животным обеспечивали достойное питание, проводили процедуры купания и предоставляли возможность отдохнуть.
В сельских поселениях существовало поверье, согласно которому, если на Еремея Распрягальника наложить упряжь на лошадь, то она скоро серьезно заболеет. Из-за этого крестьяне даже при наличии крайней необходимости 13 июня предпочитали идти пешком, стараясь отложить все свои дела на более поздний период.
Что нельзя делать 13 июня
- Ездить на лошадях верхом или запрягать их в телегу — ждет неудача в пути.
- Переезжать — смена жилища навлечет проблемы с деньгами и работой.
- Повышать голос — можно притянуть беду и несчастье.
- Давать обещания — слово будет исполнить очень непросто.
Напомним, что в июне в Украине отмечается День отца 2023. Праздник появился не так давно, но стал важным событием для всех украинских отцов и детей.