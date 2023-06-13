Єремей Розпрягальник 13 июня: как в этот день не притянуть беду и несчастье

13 июня нельзя нагружать работой лошадей, использовать их для верховой езды и запрягать в телегу

По церковному календарю в этот вторник, 13 июня, верующие вспоминают апостола от семидесяти Ерма и святого мученика Ермия.

В народе этот праздник называли Еремеев день или днем Еремея Распрягальника, поскольку именно 13 числа заканчивались посевные работы и лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли, то есть распрягали. Животным обеспечивали достойное питание, проводили процедуры купания и предоставляли возможность отдохнуть.

В сельских поселениях существовало поверье, согласно которому, если на Еремея Распрягальника наложить упряжь на лошадь, то она скоро серьезно заболеет. Из-за этого крестьяне даже при наличии крайней необходимости 13 июня предпочитали идти пешком, стараясь отложить все свои дела на более поздний период.

Что нельзя делать 13 июня

Ездить на лошадях верхом или запрягать их в телегу — ждет неудача в пути.

Переезжать — смена жилища навлечет проблемы с деньгами и работой.

Повышать голос — можно притянуть беду и несчастье.

Давать обещания — слово будет исполнить очень непросто.

Напомним, что в июне в Украине отмечается День отца 2023. Праздник появился не так давно, но стал важным событием для всех украинских отцов и детей.