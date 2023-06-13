Єремей Розпрягальник 13 червня: як у цей день не притягти лиха та нещастя

13 червня не можна навантажувати роботою коней, використовувати їх для верхової їзди та запрягати у віз

За церковним календарем цього вівторка, 13 червня, віряни згадують апостола від сімдесяти Єрма та святого мученика Єрмія.

У народі це свято називали Єремеєв день або день Єремея Розпрягальника, оскільки саме 13 числа закінчувалися посівні роботи і коней звільняли від важкого обладнання для обробітку землі, тобто розпрягали. Тваринам забезпечували гідне харчування, проводили процедури купання та надавали можливість відпочити.

У сільських поселеннях існувало повір’я, за яким, якщо на Єремея Распрягальника накласти упряж на коня, він скоро серйозно захворіє. Через це селяни навіть за наявності крайньої потреби 13 червня вважали за краще йти пішки, намагаючись відкласти всі свої справи на пізніший період.

Що не можна робити 13 червня

Їздити на конях верхи або запрягати їх у віз — чекає невдача в дорозі.

Переїжджати — зміна житла накликає проблеми з грошима та роботою.

Підвищувати голос можна притягнути лихо і нещастя.

Давати обіцянки — слово виконати буде дуже непросто.

Нагадаємо, що у червні в Україні відзначається День батька 2023. Свято з’явилося не так давно, але стало важливою подією для всіх українських батьків та дітей.