Создаем элегантный образ: с чем в этом летнем сезоне носить шелковую юбку

Юбка – одна из самых любимых летних вещей каждой девушки

Скоро погода начнет по-настоящему радовать нас жаркими днями, поэтому стоит обновить свой гардероб, включив в него несколько вещей, без которых этим летом точно не обойтись. Если вы стремитесь в этом сезоне выглядеть женственно и элегантно, тогда вам точно понадобиться шелковая юбка.

Этот элемент одежды имеется в гардеробе таких звездных красавиц как Анджелина Джоли и Эльза Госк. В материале "24 канала" стилисты рассказали, с чем носить шелковую юбку, чтобы выглядеть не хуже голливудских красоток.

Юбку из шелка на любой вкус предлагают такие известные бренды как Prada, Fendi, а также украинские дизайнеры Bevza и Anna October. Сочетать ее можно с любой футболкой, топом, майками и летней обувью.

Такая юбка отлично подходит к повседневному стилю, можно надеть ее с белой футболкой со слайдерами или босоножками.

шелковая юбка

Не менее стильно выглядит шелковая юбка со свитером, пиджаком оверсайз или джинсовкой, а дополнить образ можно обычными кроссовками.

шелковая юбка

Макси юбки можно также носить с босоножками, а свой look стилисты рекомендуют дополнить массивным ремнем, солнцезащитными очками и маленькой сумкой.

шелковая юбка

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