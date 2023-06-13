Створюємо елегантний образ: з чим цього літа носити шовкову спідницю

Спідниця – одна з найулюбленіших літніх речей кожної дівчини

Незабаром погода почне по-справжньому радувати нас спекотними днями, тому варто оновити свій гардероб, включивши до нього кілька речей, без яких цього літа точно не обійтись. Якщо ви прагнете цього сезону виглядати жіночно та елегантно, тоді вам точно знадобиться шовкова спідниця.

Цей елемент одягу є в гардеробі таких зіркових красунь як Анджеліна Джолі та Ельза Госк. У матеріалі "24 канали" стилісти розповіли, з чим носити шовкову спідницю, щоб виглядати не гірше за голлівудських красунь.

Спідницю із шовку на будь-який смак пропонують такі відомі бренди як Prada, Fendi, а також українські дизайнери Bevza та Anna October. Поєднувати її можна з будь-якою футболкою, топом, майками та літнім взуттям.

Така спідниця відмінно підходить до повсякденного стилю, можна одягнути її з білою футболкою зі слайдерами чи босоніжками.

шовкова спідниця

Не менш стильно виглядає шовкова спідниця зі светром, піджаком оверсайз або джинсовкою, а доповнити образ можна звичайними кросівками.

шовкова спідниця

Максі спідницю можна також носити з босоніжками, а свій look стилісти рекомендують доповнити масивним ременем, сонцезахисними окулярами і маленькою сумкою.

шовкова спідниця

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