Самодельный спрей из трех ингредиентов уничтожит все сорняки на участке: секрет опытных дачников

Расправиться с сорняками можно и без агрессивных химикатов

Сорняки – главная проблема любого дачника. Участок могут заполонить мокрица, вьюнок, одуванчик, чертополох и другие растения, которые могут быстро распространяться и расти, если их не контролировать.

Чтобы избавиться от сорняков, опытные дачники используют самодельный спрей из трех ингредиентов. Об этом пишет издание Express.

Так, попробуйте побороть надоедливую растительность без агрессивных химикатов, а лишь используя подручные средства, что удобно и дешево. Для того, чтобы приготовить спрей от сорняков, возьмите столовый уксус, соль и немного жидкости для мытья посуды. Просто смешайте компоненты, получите действенное самодельное средство.

Спрей наносите непосредственно на сорняки, чтобы "убить" их. После такой обработки проблема с нежелательной растительностью исчезнет как минимум на несколько месяцев. Если вы вырвите ослабленные после опрыскивания сорняки с корнями, а затем проведете прополку, то результат будет еще более эффективным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от популярного сорняка на огороде – сныти. Есть три народных способа. А еще мы писали, что поможет вывести нежелательную растительность с тротуарной плитки во дворе.