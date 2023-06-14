Саморобний спрей із трьох інгредієнтів знищить усі бур’яни на ділянці: секрет досвідчених дачників

Розправитися з бур’янами можна і без агресивних хімікатів

Бур’яни – головна проблема будь-якого дачника. Ділянку можуть заполонити мокриця, берізка, кульбаба, будяка та інші рослини, які можуть швидко розповсюджуватися і рости, якщо їх не контролювати.

Щоб позбутися бур’янів, досвідчені дачники використовують саморобний спрей із трьох інгредієнтів. Про це пише видання Express.

Так, спробуйте подолати докучливу рослинність без агресивних хімікатів, а лише використовуючи підручні засоби, що зручно та дешево. Для того, щоб приготувати спрей від бур’янів, візьміть оцет, сіль і трохи рідини для миття посуду. Просто змішайте компоненти, отримайте дієвий саморобний засіб.

Спрей наносьте безпосередньо на бур’яни, щоб "вбити" їх. Після такої обробки проблема з небажаною рослинністю зникне щонайменше на кілька місяців. Якщо ви повириваєте ослаблені після обприскування бур’яни з корінням, а потім проведете прополювання, результат буде ще ефективнішим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися популярного бур’яну на городі – яглиці. Є три народні способи. А ще ми писали, що допоможе вивести небажану рослинність із тротуарної плитки у дворі.