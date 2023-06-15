Вьюн Зеленый 15 июня: почему наши предки не выбрасывали мусор в этот день

Кроме того, было запрещено купаться в озере и грустить

В этот четверг, 15 июня, в православных храмах священники и верующие вспоминают Никифора, выдающегося церковного деятеля, который был патриархом Константинопольским. По народному календарю в этот день отмечается Никифоров день, или Вьюн Зеленый — время, которое наши предки ознаменовали наступление настоящего лета и тепла.

По традициям, молодежь на Вьюна Зеленого собиралась вместе и гуляла по улицам, празднуя наступление летнего сезона. Они пели песни о влюбленных, помогали своим соседям и молились духам за успешный урожай.

Накануне в дом требовалось принести ветви березы. Жилые комнаты часто проветривали, чтобы избавиться от неприятных запахов, особенно – от болезней. Хозяйки готовили караваи и ставили их на окно. Таким образом, в дом привлекались благополучие, удача и хороший урожай.

Что нельзя делать 15 июня

Выносить мусор — можно "вынести" из дома здоровье и финансовое благополучие.

Носить на себе металл (украшения, пуговицы) — можно попасть в ситуацию, выбраться из которой удастся только людям с железным характером.

Грустить, оплакивать усопших — умершие будут часто приходить во сне.

Купаться в реках и озерах — русалки могут забрать людей с собой на дно.

Напомним, что в июне в Украине отмечается День отца 2023. Праздник появился не так давно, но стал важным событием для всех украинских отцов и детей.